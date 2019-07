FOTO - Ancelotti riceve la sua vignetta: ecco lo scatto con l'autore

Carlo Ancelotti versione vignetta. Giampiero Scola, l'autore del bel ritratto dell'allenatore azzurro, presente a Dimaro, ha consegnato l'operato al diretto interessato, suscitando un sorriso a Carletto. Come già avvenuto in passato con Cavani, Lavezzi e tanti altri azzurri (e non), scatto di rito tra il soggetto e l'autore. Di seguito l'immagine.