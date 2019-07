MULTIMEDIA FOTO - MANOLAS A VILLA STUART: SPUNTA IL PRIMO SCATTO CON LA MAGLIA AZZURRA Kostas Manolas è a Villa Stuart per le consuete visite mediche, prima di muoversi verso il Trentino per il ritiro con il Napoli. Kostas Manolas è a Villa Stuart per le consuete visite mediche, prima di muoversi verso il Trentino per il ritiro con il Napoli.