GRAFICO Sky - Juve, Sarri dovrà rivalorizzare il tridente: a Napoli numeri importanti

Maurizio Sarri ha in mente il suo consueto 4-3-3 per la sua nuova squadra, la Juventus, anche se non è da escludere un ritorno al 4-3-1-2, il modulo di Empoli. Quest'anno il tridente bianconero non ha entusiasmato con Allegri, ecco perché tra gli obiettivi del nuovo tecnico ci sarà quello di rivalutarlo. E portarlo ai numeri dei primi due anni di Napoli, magari, che sono davvero da capogiro. A riferirlo è Sky Sport, che ha mostrato il seguente grafico: