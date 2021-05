TN in Podcast - Osimhen spazza via lo Spezia: è nata una stella?

Il Napoli asfalta lo Spezia con quattro reti e si gode la prestazione super di Victor Osimhen. In "Tutto Napoli in Podcast" parliamo della prova mostruosa del nigeriano e di tre punti pesantissimi per proseguire la marcia verso la qualificaizione in Champions. Questo il commento di Arturo Minervini e Francesco Carbone dopo il 4-1 sulla squadra di Italiano. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella nuova sezione "podcast" potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi