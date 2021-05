VIDEO - L'editoriale di Chiariello: "Eravate tutti con Gattuso, ma ha dei limiti. Ora confido in ADL..."

Nel corso di ‘Campania Sport’ su Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello ha commentato nel suo editoriale il pareggio col Verona che estromette il Napoli dalla prossima Champions: “Davvero l’imponderabile da tutti i punti di vista. Bisognava vincere col Cagliari e non ci si è riusciti, a Firenze una prova convincente, oggi sembrava quasi timbrare il cartellino contro una squadra che ha fatto malissimo nel girone di ritorno e senza stimoli come il Verona ed invece un Napoli inesistente. Una sola palla gol creata da Insigne nel primo tempo e basta. Napoli che aveva avuto anche la ventura di andare in vantaggio su mischia e invece di utilizzare la palla lunga per cercare il raddoppio se l’è alle spalle come col Cagliari sempre sul lato di Hysaj. Poi nel finale non ha avuto la forza di vincere la partita con un Verona superiore fisicamente su ogni angolo del campo. Poi ci si è messo Gattuso: giocare nel finale con Fabian Ruiz lento pede solo a centrocampo e 5 attaccanti che aspettano la palla e con il tiki toki taka di Rrahmani e Manolas è stato snervante e devastante per il nostro fegato. Non poteva finire così dopo un girone di ritorno straordinario.

Questa partita ci dice due cose fondamentali: che questa è una squadra immatura che se l’è fatta sotto e che è arrivata spompata a scarica mentalmente al traguardo. In fin dei conti non stiamo parlando di una partita scudetto o di una finale europea, ma stiamo parlando di conquistare un posto Champions al quale abbiamo dato un’importanza sportivo esagerato. La Juve era fuori e questi ragazzi, che non hanno vinto niente e mai lo vinceranno, hanno dimostrato una fragilità emotiva incredibile. Gattuso ha dimostrato che ancora non è un allenatore importante nella gestione di questa partita delle scelte iniziali. Mi spiegate quel Bakayoko in mezzo al campo che ci azzeccava? Perché nelle ultime partite è scomparso Demme che è stato il motore della rimonta? Lozano è stato l’unico pericoloso quando è stato servito sugli spazi. Ma gestire la partita in questo modo che senso ha? Chiunque abbia un po’ di esperienza nel calcio sa che se metti 5 attaccanti e zero centrocampisti tu la palla non la becchi mai.

E’ finita nel modo peggiore, Gattuso andrà via e De Laurentiss stasera sarà furioso. Il presidente è il vero sconfitto, dovrà leccarsi le ferite dal punto di vista economico-finanziario. Senza i soldi della Champions signori cari che gridate a De Laurentiis che vince solo lui, e non avete capito niente del calcio. Il calcio è fatto di bilanci, società e forza economica. Ora senza questi soldi il Napoli sarà debolissimo e si aprirà un nuova frontiera. Altro che Allegri e Spalletti, chi arriverà a Napoli? Juric, che stasera ci ha dimostrato come si gioca uno contro uno? Ci sarà la rivoluzione? Saranno venduti dei pezzi importanti della squadra per prendere dei prospetti? Cosa si prospetterà per il Napoli? C’era un grande corridoio: andare in Champions, buttare fuori la Juve, ricucire lo strappo e lottare per lo scudetto. Questo corridoio man mano che passavano i minuti è diventato un pertugio e alla fine siamo andati a sbatter difronte ad un portone che ora non si apre. Dobbiamo aspettare le inventive di ADL che qualcosa dovrà fare per salvare una situazione che è diventata catastrofica. Questa non è solo una sconfitta di campo, ma una sconfitta che ci allontana dal vertice anni luce. Questa sconfitta vale anche la prossima stagione e ogni sogno di gloria. Sono fortemente preoccupato, confido nelle capacità di questo uomo che ci guida da anni e che viene contestato dalla curva. Siete tutti con Gattuso, stasera mangiate pane e sarrachielli, come si dice a Napoli”.