VIDEO - L’editoriale di Chiariello: “Che errore di Gattuso su Insigne! Barça? Ecco cosa chiedo alla squadra”

Il giornalista Umberto Chiariello è intervenuto ai microfoni di Campania Sport, trasmissione in onda su Canale 21, con il suo consueto editoriale: "Ieri sera, a margine della gara con la Lazio, ho consegnato un 4 a Gattuso. Apriti cielo. Ora sono il massimo esponente dell'AntiGattusismo. E' ovvio che se non ci fosse stata la gara di Barcellona avrei dato a Gattuso 7. Ieri si è visto un buon Napoli, una squadra di nuovo con un'anima. Ho contestato fortemente al tecnico la gestione della squadra in vista della Champions. Al 60', dopo un'ora che hai provato la squadra, devi ritirare Insigne e Mertens. Il belga, dopo l'intervento di Parolo, si poteva fare male. E Insigne? Che aspetti a toglierlo dal campo. Col Barcellona già hai poche chance, vacci con la squadra al completo, ma non ti tagliare gli zebedei da solo.

Il mio giudizio su Gattuso è positivo. Ha fatto molto di più di Ancelotti. Nel girone di ritorno il tecnico calabrese è arrivato terzo, ma nella classifica post lockdown gli azzurri sono quinti. A differenza di Fonseca e Pioli con Roma e Milan, allenatori che stavano per essere cacciati. Gattuso non è riuscito a motivare la squadra. La squadra doveva prepararsi per Barcellona, non si poteva fare un percorso così sereno. Ci doveva essere un percorso di crescita. Io non mi aspetto niente da Barcellona, chiedo solo una cosa, di uscire a testa alta e non prendere l'imbarcata. Se poi si passa diventa una stagione da favola. Gattuso mi deve spiegare perchè Meret e Lozano non vengono provati fino in fondo e perchè c'è questo possesso palla stucchevole"