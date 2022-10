ATP 250 Napoli, trionfa Musetti: liquidato in finale Berrettini in cattive condizioni fisiche

Lorenzo Musetti vince l'ATP 250 di Napoli battendo in finale Matteo Berrettini in due set.

Lorenzo Musetti vince l'ATP 250 di Napoli battendo in finale Matteo Berrettini in due set. Parte forte nel primo set il toscano che si aggiudica per 7-6 al tie-break, al termine di una combattutissima prima frazione di gioco, punto su punto con Berrettini che, sebbene in condizioni fisiche non perfette, sul 6 pari riesce ad annullare due set-point ma poi deve arrendersi. Musetti si impone per 6-2 nel secondo set e porta a casa il suo secondo torneo in carriera.