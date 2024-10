Ufficiale Attenzione alle 17: test IT-Alert per “eruzione imminente” per i cittadini campani

La Protezione Civile Regionale informa che venerdì 11 ottobre 2024, nell'ambito della esercitazione Exe Flegrei 2024 - che vedrà la simulazione di attività vulcanica e, in particolare, la previsione di un possibile passaggio alla fase di allarme per eruzione imminente - verrà realizzato per la prima volta un test IT-Alert su questo scenario specifico. Si precisa che si tratta di una esercitazione.

Venerdì 11 ottobre, alle ore 17:00, i cittadini che si troveranno nel territorio della Regione Campania riceveranno, sui propri telefoni cellulari, il seguente messaggio di TEST: TEST TEST Esercitazione Campi Flegrei 2024. Questo è un messaggio di TEST IT-alert. È in corso la SIMULAZIONE di una possibile attività vulcanica ai Campi Flegrei.

Durante l’esercitazione Il messaggio verrà trasmesso sui cellulari presenti nella regione Campania, con possibile coinvolgimento delle regioni confinanti o limitrofe a causa del fenomeno dell’overshooting. Il sistema IT-alert è operativo dal 13 febbraio 2024 per lo scenario di attività vulcanica ai Campi Flegrei, ma le esercitazioni come “Exe Flegrei 2024” sono di fondamentale importanza. Grazie ai test, alle simulazioni e ai feedback raccolti sarà possibile verificare quanto fino a oggi è stato costruito, verificando il processo di trasmissione dei messaggi, il comportamento delle celle telefoniche e la relativa copertura per migliorare il sistema e renderlo sempre più efficace.