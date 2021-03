Campania, leggera scossa di terremoto in nottata: nessun danno a persone o cose

Nella notte è stata registrata una leggera scossa di terremoto in Campania. Il sisma, di magnitudo 2.0 della scala Richter, è stato avvertito a Cusano Mutri, nel Beneventano, intorno alle 3:54 dalla Sala Sismica INGV-Roma ad una profondità di 10 km. Tuttavia per fortuna non sono stati registrati danni a persone o cose.