Ufficiale Campi Flegrei, sviluppato giroscopio per misurare moti rotazionali del suolo

L’obiettivo finale è la realizzazione di un sistema completo per l’osservazione permanente delle rotazioni del suolo nell’area dei Campi Flegrei.

Un team di ricercatori dell’Istituto Nazionale di Ottica (CNR-INO) ha sviluppato un innovativo giroscopio in fibra ottica per la misura in tempo reale dei movimenti rotatori del suolo nell’area vulcanica dei Campi Flegrei.

Il progetto, realizzato in collaborazione con l’Osservatorio Vesuviano dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV-OV) e l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), rappresenta un passo avanti significativo nella comprensione dei fenomeni sismici e vulcanici. Nell’area dei Campi Flegrei, già dotata di una rete di sensori multiparametrici gestita dall’INGV-OV, il monitoraggio dei moti rotatori consentirà di approfondire la conoscenza dei fenomeni sismici e vulcanici che interessano la zona. Il sistema ha superato con successo la fase di calibrazione, misurando le rotazioni del suolo indotte da eventi sismici di bassa e media magnitudo. Al momento, il giroscopio è in grado di misurare la componente rotazionale del moto solo intorno all’asse verticale.

