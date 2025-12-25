Ufficiale Capodanno a Napoli: gli eventi di piazza Vittoria si spostano in Piazza Municipio

Al fine di garantire la massima sicurezza per il pubblico, gli eventi di mercoledì 31 dicembre prossimo previsti in Piazza Vittoria si spostano in Piazza Municipio. Qui si terranno il contest Dj giovani proposte, l’evento con Claudio Cecchetto e Gigi Soriani. Alla Rotonda Diaz, invece, confermati Kenny Dope Gonzalez, Dj Spen, Janice Robinson, Simone Cavagnuolo, Gianluca Fiore, Paolo e Massimo Generale e Giovanni D’Apuleo. Anche il dj set “Alza il volume, è 2026” del pomeriggio di Capodanno si terrà in Piazza Municipio anziché in piazza Vittoria.

Nonostante il cambio di location, resta invariato lo spirito della manifestazione. A partire dalle ore 22.00 del giorno di San Silvestro, gli eventi trasformeranno Rotonda Diaz e Piazza Municipio in discoteche all’aperto con una maratona musicale che spazierà tra elettronica, dance, funk e pop. Programma: DJ set internazionali, performance live e show di luci che proseguiranno fino alle prime luci del mattino. Ingresso gratuito e aperto a tutti.

La decisione di tenere l’evento in Piazza Municipio anziché in Piazza Vittoria è stata presa di concerto con le autorità competenti per ottimizzare la gestione dei flussi e assicurare a tutti i partecipanti un’esperienza di festa serena e controllata, in uno spazio più idoneo a ospitare la grande affluenza prevista per la notte di San Silvestro.

Sicurezza e accessibilità: Piazza Municipio, grazie alla sua ampiezza e alla vicinanza strategica con i principali nodi di trasporto pubblico (Metro Linea 1 e Linea 6), permetterà una gestione più fluida degli ingressi e delle uscite, garantendo il rispetto dei protocolli di pubblica sicurezza senza rinunciare al grande impatto scenico dell’evento.

I quattro giorni di festeggiamenti si aprono lunedì prossimo, 29 dicembre, con “Neapolitan Power – Dalle origini al futuro”, alle ore 20.00 al PalaVesuvio. Martedì 30, sempre dalle ore 20.00, all’Alcott Arena ci sarà la finale di “Urban Generation – Napoli 2025”.

Il 31, in contemporanea con Piazza Municipio e Rotonda Diaz, ma nella cornice di Piazza del Plebiscito, ci sarà il grande spettacolo musicale che accompagnerà i napoletani e i tanti turisti nel nuovo anno.

Nel cuore della notte tra il 31 dicembre e il primo gennaio, il cielo di Napoli si illuminerà dei colori dello spettacolo pirotecnico che si terrà a Castel dell’Ovo dalle ore 2.15.

Giovedì primo gennaio, in Piazza Municipio, a mezzogiorno, ci sarà la quarta edizione di “That’s Napoli Live Show” e, a partire dalle ore 17.00, il dj set “Alza il volume, è 2026”.