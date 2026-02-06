Ufficiale Centro Direzionale, via libera al maxi-piano di riqualificazione: investimenti per 80mln

Passo in avanti per il rilancio del Centro Direzionale di Napoli. La Giunta comunale ha approvato in linea tecnica il Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) del “Grande Progetto di riqualificazione”, su proposta del sindaco Gaetano Manfredi e della vicesindaca Laura Lieto. Il primo intervento operativo riguarderà la riqualificazione dei sistemi di risalita, con un investimento da 1 milione e 310 mila euro, interamente finanziato tramite mutui della Banca Europea per gli Investimenti.

Il piano complessivo prevede risorse per circa 80 milioni di euro e include il restyling dei blocchi di risalita e delle pensiline, la riqualificazione di strade e parcheggi, il potenziamento delle aree verdi e dei sistemi di raccolta delle acque, oltre a interventi su pavimentazioni, arredo urbano, nuovi accessi pedonali e sicurezza con varchi controllati e telecamere.

L’obiettivo è trasformare il Centro Direzionale in una polarità urbana moderna e sostenibile, puntando su riduzione dei consumi, aumento del verde pubblico, migliore mobilità pedonale e ciclabile e piena integrazione con la nuova stazione della Linea 1 della metropolitana.