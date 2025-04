Castel Volturno, rifiuti speciali sotterrati nel golf club: due indagati

Nuova missione congiunta dei Carabinieri della compagnia di Mondragone, del nucleo forestale, della Guardia costiera domiziana e dell’Ufficio marittimo di Pozzuoli, su disposizione della Procura di Santa Maria Capua Vetere. L’intervento ha avuto luogo nell’area del porto turistico di Pinetamare, nel territorio di Castel Volturno, non si è trattato dei consueti sversamenti nella ex darsena, già oggetto di sequestro, bensì della scoperta di rifiuti speciali sotterrati in maniera illecita vicino al campo da golf dell’ex hotel Marina di Castello.

Gli inquirenti sono ancora nella fase iniziale delle verifiche, e il provvedimento di ispezione interforze rientra in un’indagine che ha portato – secondo quanto riferito dall’edizione odierna de Il Mattino – alla registrazione di due persone nel registro degli indagati.

La ricostruzione. I fatti risalirebbero a circa 25 anni fa e diversi reati risultano ormai prescritti. Tuttavia, il pericolo ambientale e sanitario è attuale e concreto, per questo è urgente definire responsabilità e avviare le bonifiche dell'area. Il materiale ritrovato sotto la sabbia sarebbe composto da rifiuti plastici non autorizzati, usati per colmare una porzione di terreno prima della realizzazione del campo da golf.