De Luca: "In ogni condominio c'è un morto, siamo in guerra! Situazione simile a marzo 2020"

Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, nel suo consueto appuntamento social del venerdì ha dato le ultime sull'emergenza-Covid: "Ormai si registrano 2.700 positivi al giorno, di cui 500 sintomatici. Se tra questi il 10% richiede il ricovero dovremo liberare 50 posti letto in più al giorno. Questo ci fa capire che siamo di fronte ad una situazione estremamente seria. Reggiamo con le degenze e i posti letto, ma se non blocchiamo il contagio nel giro di dieci giorni dovremo chiudere altri reparti. Ecco perché si decide di chiudere".

"SIAMO IN GUERRA" - Il governatore ha proseguito la sua conferenza social rivolgendosi ai cittadini: "I nostri comportamenti dovranno essere simili a quelli di marzo dell'anno scorso: stare in casa e uscire solo se è assolutamente indispensabile. Non è ancora chiaro che siamo in guerra, ma con 25.000 positivi e 500 morti al giorno lo siamo. Ormai in ogni condominio d'Italia c'è un morto".