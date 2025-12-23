Ultim'ora Esplosione nel casertano! Autocisterna prende fuoco sull'autostrada

Grave incidente nel pomeriggio sull’autostrada A1, dove il traffico è rimasto completamente paralizzato tra i caselli di Caianello e Capua. A seguito dello scontro, il tratto autostradale è stato chiuso in entrambe le direzioni, causando forti disagi alla circolazione. Come comunicato da Autostrade per l’Italia, “Poco dopo le 17 è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Caianello e Capua in entrambe le direzioni a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 709 in direzione Napoli, che ha visto coinvolti due mezzi pesanti, uno dei quali trasportava Gpl e a seguito dell’incidente ha preso fuoco”. L’impatto si è verificato nei pressi dell’autogrill di Teano e alcuni automobilisti hanno riferito di aver udito un forte boato.

Secondo le prime stime sarebbero circa 5mila i litri di Gpl coinvolti nell’incendio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, la polizia stradale e il personale della Direzione di Tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia. All’interno del tratto chiuso il traffico risulta completamente bloccato, con circa quattro chilometri di coda in direzione Napoli e ulteriori rallentamenti all’uscita obbligatoria di San Vittore. Agli automobilisti diretti verso Napoli viene consigliato di uscire a Cassino e rientrare a Santa Maria Capua Vetere, mentre per chi viaggia verso Roma l’uscita suggerita è Santa Maria Capua Vetere con rientro a Caianello, percorrendo la viabilità ordinaria.