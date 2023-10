"Gaza come Napoli", dopo la bufera social arrivano le scuse della giornalista Rai

Il volto storico di Rai 3 si è scusato con un post su Twitter.

Dopo la bufera social, arrivano le scuse pubbliche di Maria Cuffaro, giornalista Rai che qualche giorno fa aveva paragonato Gaza alla città di Napoli. Il volto storico di Rai 3 si è scusato con un post su Twitter: "Non volevo paragonare Gaza a Napoli per condizioni, ma per popolazione e densità mi scuso se ho offeso la sensibilità dei napoletani. Nella fretta della diretta ho fatto un errore. Mi scuso con tutti lavoriamo da giorni perché la guerra, questa guerra è una enorme tragedia".