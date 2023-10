“Gaza? Come Napoli all’ennesima potenza”, bufera social per il paragone della giornalista Rai

Bufera social su Maria Cuffaro per delle dichiarazioni rilasciate in un salotto televisivo di Rai 3 incentrato sulla guerra tra Israele e Hamas.

Nel corso della trasmissione 'ReStarts', la giornalista ha parlato delle difficoltà di trasferire gli abitanti di Gaza altrove, paragonando la località attualmente impegnata in un sanguinoso conflitto a Napoli: "Hamas governa la striscia di Gaza, mettersi contro chi ti governa è estremamente complicato così come spostare un milione di persone a Nord. Immaginate Gaza, una città estremamente caotica, vi dovete immaginare una Napoli, compresa Scampia, alla potenza, con una densità di popolazione inimmaginabile. Spostarli al centro è complicatissimo".

Di seguito il video diffuso su Twitter dal giornalista e scrittore Angelo Forgione, che ha così commentato lo scivolone della collega: "Maria Cuffaro, esperta in tematiche internazionali, romana di padre siciliano, pesca inopportunamente Napoli per rendere l’idea del caos di Gaza in guerra. Ancor più gratuita la citazione di Scampia, della quale tutto si può dire tranne che sia caotica“.