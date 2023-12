Geolier manda sold out il Maradona: aperta una seconda data a Napoli

Il 2023 sembra davvero essere l’anno di Geolier.

Il 2023 sembra davvero essere l’anno di Geolier. A confermalo, non solo i grandi risultati discografici e live di la sua partecipazione alla 74ª edizione del Festival di Sanremo, il rapper napoletano in meno di due giorni ha mandato sold out lo speciale concerto nella sua città appena annunciato.

Sarà tutto esaurito lo Stadio Diego Armando Maradona per la seconda data del tour dell'artista, sabato 22 giugno 2024. Per questo motivo è stata annunciata una nuova data per l'impianto di Fuorigrotta, l'artista tornerà ad esibrisi anche il giorno dopo, domenica 23 giugno 2024.