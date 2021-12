Tmw - Nuove armi per Spalletti: ritrovati i ricambi in attacco

Dopo la schiacciante vittoria sulla Lazio, il Napoli per confermarsi in testa alla classifica andrà alla ricerca dei tre punti sul campo del Sassuolo, ostico sin dagli anni di Sarri. I partenopei hanno vinto solo una delle ultime sei sfide a Reggio Emilia (allo scadere su autogol, nei primi mesi di Gattuso) e per il resto hanno messo insieme una sconfitta e 4 pareggi che spesso hanno frenato le ambizioni Scudetto nelle fasi cruciali. La squadra di Spalletti affronterà un avversario sulle ali dell'entusiasmo, reduce dal trionfo sul campo del Milan, e che per caratteristiche non è così diverso e punta tutto sul gioco: il Sassuolo infatti è secondo solo al Napoli per possesso (56% contro 59%) e precisione nei passaggi (88% a 85% di media) ed entrambe sono negli ultimi posti per duelli aerei, contrasti e falli.

Spalletti ritrova due cambi offensivi

Spalletti potrà contare su una panchina che s'è di nuovo allungata negli ultimi giorni. Dopo il ritorno di Diego Demme, in campo per venti minuti contro la Lazio dopo il Covid, ieri il tecnico ha potuto inserire nell'elenco dei convocati un altro negativizzato, Matteo Politano, ed Adam Ounas che ha recuperato dal problema muscolare. Due cambi offensivi che, insieme a Elmas e Petagna, potranno permettere a Spalletti di incidere pesantemente come accaduto nella prima parte della stagione. Dall'inizio dovrebbero partire infatti Insigne, Mertens e Lozano mentre a centrocampo Lobotka è ancora favorito su Elmas per agire con Fabian e Zielinski.