In città si festeggia l'arrivo di Conte: la vetrina di una farmacia diventa virale

Napoli festeggia l'arrivo di Antonio Conte. Inteso sia come società, con il bell'annuncio che c'è stato nella giornata di ieri, sia come città. I tifosi azzurri sono in trepidante attesa, non vedono l'ora di accoglierlo e di vederlo sulla panchina dello stadio Maradona.

Intanto la gioia è tangibile in città. Ad ogni angolo di strada si parla di Conte e il suo volto è comparso persino delle vetrine dei negozi. Come nella foto che riportiamo in calce, diventata subito virale: una farmacia, zona Vomero-Arenella, ha utilizzato l'immagine dell'allenatore salentino scrivendo 'La farmacia Russo è Con... Te!".