Ufficiale Max Pezzali annuncia concerto show allo stadio Maradona: data e orario

vedi letture

Lo aveva annunciato e ora è ufficiale: Max Pezzali sarà in concerto allo stadio Maradona per la prima volta nella sua carriera. Appuntamento il 19 giugno 2026 alle 21. Nuova data dopo quelle di Roma e Milano per il suo tour negli stadi 'Max Forever'. I biglietti saranno disponibili da lunedì 5 maggio alle ore 13.00.

Il cantante ha ufficializzato la notizia oggi (venerdì 2 maggio) in un post su Instagram, che recita: “Sarà il mio primo concerto a Napoli, una città che non è solo una città, ma un sentimento. È quella bellezza che ti entra dentro, quei vicoli pieni di vita, il mare che sembra cantare, la gente che ti guarda negli occhi e ti fa sentire a casa… Poter portare qui la mia musica è un sogno che si avvera”.