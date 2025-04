Tragedia sulla funivia del Monte Faito: cabina precipita nel vuoto, 3 morti

Giovedì Santo segnato da una drammatica tragedia nel cuore della zona stabiese, in provincia di Napoli. Un grave incidente ha coinvolto la funivia del Monte Faito, gestita dall’Ente Autonomo Volturno (Eav), che collega Castellammare di Stabia alla vetta del monte. Intorno alle 15, un cavo dell’impianto avrebbe ceduto - forse a causa delle avverse condizioni meteo - causando lo stop improvviso del sistema e la successiva caduta di una delle cabine.

Due le cabine coinvolte. Quella a valle, con a bordo 12 persone, è rimasta bloccata a mezz’aria: tutte sono state tratte in salvo, anche se con grande difficoltà, dai soccorritori. Sorte tragica invece per la cabina a monte, precipitata in un dirupo: all’interno c’erano cinque persone. Tre sono morte sul colpo, una è rimasta gravemente ferita e un’altra — il macchinista — risulta ancora dispersa.

Sul luogo del disastro sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco, le squadre del soccorso alpino e i carabinieri. Presenti anche il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, e il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, per seguire da vicino le operazioni di soccorso e coordinamento. Le indagini sono in corso per chiarire le cause del cedimento e accertare eventuali responsabilità. A riportarlo è il Corriere della Sera.