In scooter di notte sulla pista del Maradona, il Comune: “Immagini vecchie, nessun danno”

vedi letture

Sta facendo il giro del web il video che mostra alcuni ragazzi sfrecciare a bordo di uno scooter sulla pista di atletica dello stadio Diego Armando Maradona. Le immagini, rilanciate sui social anche dal deputato Francesco Emilio Borrelli, hanno immediatamente scatenato reazioni indignate, diventando virali in poche ore.

In seguito alla diffusione del filmato, l’Amministrazione comunale di Napoli ha diramato una nota ufficiale per chiarire l’accaduto: "Dalle immagini del video - per la presenza di materiali sulla pista - si evince che il fatto non si è verificato nelle scorse ore, ma verosimilmente nelle settimane in cui allo stadio Maradona si organizzano i concerti. Non sono emersi danni in seguito all'accaduto, ma l'Amministrazione sta effettuando le necessarie verifiche interne per ricostruire l'episodio".