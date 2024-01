Maradona non è mai stato un evasore: domani conferenza stampa dell'avv. Pisani

L’evento è dedicato alla tutela della memoria e dei valori di Diego Armando Maradona.

Domani, lunedi 8 gennaio alle 12, al Gran Caffè Gambrinus di Napoli (via Chiaia, 1) si terrà la conferenza stampa per illustrare retroscena, importanti rivelazioni e conseguenze sui processi contro le ingiustizie e sentenze a favore di Diego Armando Maradona, in memoria e rispetto del fuoriclasse argentino che chiese al suo avvocato Pisani di raccontare la verità al mondo sulla storia di Equitalia.

Interverranno tifosi, giornalisti, esperti e l'avvocato Angelo Pisani.