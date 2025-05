Ufficiale Buongiorno omaggiato a Cardito, riceverà le chiavi della città: i dettagli

vedi letture

Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli, sarà omaggiato a Cardito, comune di origine dei nonni. Ad annunciarlo è stato direttamente il sindaco di Cardito, Giuseppe Cirillo, attraverso un post su Facebook: "Cardito abbraccia il suo campione Il cuore azzurro della nostra città batte più forte che mai! Mercoledì 14 maggio, alle ore 18:30, presso l’aula consiliare di Cardito accoglieremo con immenso orgoglio Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli e figlio della nostra terra!

Alessandro ha accolto con entusiasmo il mio invito: sarà con noi per ricevere le chiavi della città, un gesto simbolico ma carico d’amore e gratitudine per chi, con impegno e passione, onora le proprie origini anche sotto i riflettori del grande calcio.

Le sue radici carditesi sono motivo di vanto per tutti noi, e il suo arrivo sarà una vera festa popolare, un momento indimenticabile per tutta la nostra comunità. Prepariamoci ad accoglierlo con l’affetto che merita. Sarà una grande festa per tutti!".