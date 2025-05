Comicon Napoli, edizione da record: oltre 180mila visitatori, mai così tanti prima d'ora

Dall'1 al 4 maggio scorso si è tenuta la 25esima edizione del Comicon Napoli, un festival del fumetto e della cultura pop che si tiene annualmente a Fuorigrotta, all'interno della Mostra D'Oltremare. Ebbene, quest'anno si sono registrati numeri da record: sono stati stimati circa 183mila visitatori totali nei quattro giorni di fiera, non c'era mai stato un numero così alto prima d'ora.

Il Comicon non è solo una fiera per i "nerd", luogo comune purtroppo diffuso, ma attrae e coinvolge dagli appassionati di anime e manga agli amanti di film, serie TV, giochi da tavolo, sport... Peraltro, c'è anche chi non nutre particolari interessi per queste categorie ma approfitta comunque dell'evento per svagarsi all'aria aperta, negli spazi verdi della mostra che pure organizza attività di vario tipo. Da qui l'elevato numero di visitatori, sempre in crescendo con il passare del tempo. In questi quattro giorni al Comicon sono stati avvistati dei giocatori del Napoli: domenica Simeone e Meret, giovedì oltre il Cholito c'erano Mazzocchi e Rafa Marin.