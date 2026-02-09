Ufficiale Mobilità rafforzata per Napoli-Como: corse extra per la Metro Linea 2, i dettagli

In occasione di Napoli-Como, in programma martedì 10 febbraio alle 21 allo stadio Diego Armando Maradona, scatterà un piano speciale per il rientro dei tifosi. Il servizio ferroviario metropolitano della Linea 2 sarà rafforzato con corse straordinarie serali, iniziativa promossa da Trenitalia Regionale d’intesa con Regione Campania e Comune di Napoli.

Al termine della gara partiranno dalla stazione di Napoli Campi Flegrei sette treni aggiuntivi, per circa 3.400 posti in più: cinque diretti verso Napoli San Giovanni-Barra e due in direzione Pozzuoli, così da agevolare il deflusso da Fuorigrotta. “Invitiamo ad acquistare il biglietto in anticipo”, raccomanda Trenitalia, che garantirà presidi di assistenza e sicurezza a Campi Flegrei e Piazza Garibaldi.

L’accesso ai convogli sarà consentito solo ai viaggiatori con titolo valido, con supporto di personale dedicato e Forze dell’Ordine. La biglietteria di Campi Flegrei resterà aperta fino a fine evento, mentre Piazza Leopardi chiuderà alle 22. Misure pensate per sicurezza e rientro più rapido.