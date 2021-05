Open day vaccini a Napoli, domani seconda giornata per gli over 50: l'elenco degli hub

L’Asl Napoli 2 Nord ha organizzato, per oggi martedì 18 e domani mercoledì 19, un open day per la somministrazione dei vaccini anti-Covid19. L’open day sarà dedicato alle persone tra i 50 e i 79 anni, residenti sul territorio di riferimento. Non c’p bisogno di prenotazioni. I vaccini somministrati saranno quelli di AstraZeneca e Johnson & Johnson. Di seguito l'elenco degli hub vaccinali.

Pozzuoli – Palazzetto dello Sport di Monteruscello;

Pozzuoli – Centro vaccinale presso l’ospedale Santa Maria delle Grazie;

Bacoli – Palazzo dell’ostrichina presso il parco vanvitelliano;

Villaricca – Palatenda;

Quarto – Parrocchia San Castrese;

Giugliano – Scuola Montalcini GB Futura;

Giugliano – Ospedale San Giuliano;

Sant’Antimo – Palestra Romeo Cammisa;

Mugnano – Palestra Liceo Segré;

Frattamaggiore – Ospedale San Giovanni di Dio;

Frattaminore – Biblioteca Comunale;

Afragola – Centro LuMo;

Cardito – Palestra scuola Galilei;

Ischia Porto – Palazzetto dello Sport.