Sindaco Manfredi: "Novità trasporti e palazzetti, ma problema traffico. Su viabilità e sicurezza..."

Oggi su CRC, radio partner della SSC Napoli, è intervenuto il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. Di seguito le sue parole. "Nel 2025 abbiamo fatto una serie di cose importanti. Abbiamo avviato il risanamento finanziario del Comune di Napoli e portato avanti la nostra politica dei trasporti. I lavori maggiori sono stati fatti sulle linee metropolitane su cui abbiamo messo in funzione nuovi treni e assunto nuovi macchinisti che ci permetteranno di estendere l’orario della Linea 6. Abbiamo aperto anche la stazione del Centro Direzionale che sta trovando un grande utilizzo da parte degli utenti Per il 2026 noi vogliamo mettere in funzione anche la nuova linea tramviaria e i nuovi tram. Il primo tram è già arrivato e sarà quello che passerà sul lungomare, ovvero che partirà da San Giovanni per arrivare a Piazza Sannazaro. In più, concluderemo anche i lavori sulla Linea 6 e mettere in funzione i nuovi treni. Abbiamo un obiettivo importante per gli inizio del 2027: far arrivare la metropolitana all’Aeroporto di Capodichino.

Il concerto di Capodanno a Piazza del Plebiscito sarà una grande festa con grandi artisti. Prima di mezzanotte avremo tanti artisti napoletani come LDA, Andrea Sannino, Franco Ricciardi, Gigi Finizio e Serena Brancale. Dopo mezzanotte ci sarà il concerto di Elodie, bisogna stare attenti perché molti potranno avere delle fibrillazioni (ride; ndr). Palazzetti dello Sport? Il progetto di Grassi sta andando avanti, si stanno facendo tutte le valutazione sull’impatto ambientale ora e il percorso va avanti. Il Presidente Rizzetta vuole fare una proposta sul vecchio Mario Argento ed io sono favorevole. È un’idea intelligente, a Milano hanno cinque palazzetti dello sport, averne due a Napoli è fondamentale. Se c’è la voglia di fare questo investimento, facciamolo! Napoli può diventare la città della musica.

Lo Stadio Maradona lavora solo per un mese per i concerti, noi dobbiamo avere un’offerta che copra tutto l’anno. Noi stiamo cercando di lavorare per avere degli impianti diversi che abbiano una capienza che vada dai 15/20mila posti ai 50mila posti. Abbiamo firmato la concessione dei suoli, stiamo facendo degli investimenti importanti e i lavori inizieranno a breve. Noi stiamo lavorando anche sul lungomare con la terrazza al posto del vecchio depuratore. Napoli potrà recuperare il suo lungomare con questi tre progetti a San Giovanni a Teduccio, il Lungomare Caracciolo e Bagnoli. Questo significherebbe recuperare il nostro rapporto con il mare e lo spazio pubblico che ci permette di accogliere i turisti e avere un ulteriore risorsa per la nostra città. La politica commerciale è di competenza regionale, abbiamo chiesto la proroga che ci sarà concessa dalla Regione fino a giugno sul divieto di apertura di nuovi locali di food and beverage sui siti Unesco. Abbiamo fatto una variante nel piano regolatore che ci consentirà di contingentare i b&b nei vari quartieri. La Corte Costituzionale ha dato ragione alla Regione Toscana che ha fatto una norma analoga alla nostra e questo ci darà la legittimità di poterlo fare. Nei prossimi giorni sono attesi tanti turisti a Napoli e faremo un piano commerciale insieme alla Regione sulla città per fare in modo che ci sia più equilibrio e tutela del commercio di prossimità e dell’artigianato. Dopo di che, c’è un progetto del porto molto importante in cui vogliamo rafforzare la portualità di Mergellina e di Napoli Est. Stiamo lavorando su molti fronti e c’è molto lavoro da fare.

Tra le criticità da affrontare c’è il problema legata al traffico. Troppe macchine entrano in città e l’ampliamento della rete pubblica che funziona bene in città ha qualche difficoltà nell’area metropolitana. Modifica ZTL? Dobbiamo allargare la ZTL nel centro storico. Stiamo facendo uno studio molto ampio in modo da avere in alcuni giorni della settimana un’area a traffico limitato più ampia nel centro per garantire più vivibilità del centro. Per fare in questo dobbiamo migliorare i trasporti, la circumvesuviana e i parcheggi. I lavori vanno integrati. Noi abbiamo i parking point e altri parcheggio nelle zone perimetrali della città. Il problema è che non abbiamo tanti spazi vicino al centro, infatti stiamo pensando di utilizzare spazi vicino al porto, ma è difficile. In questo momento persino gli autobus hanno difficoltà a entrare in città. Il secondo punto problematico è la manutenzione delle strade su cui stiamo facendo degli interventi importanti sulle strade importanti a Posillipo, Corso Umberto e negli assi primari. Purtroppo ci sono anche altre strade che ne hanno bisogno, ma non abbiamo molte risorse finanziarie e gli interventi sono molto costosi. Noi cercheremo di programmare il lavoro da fare. Sul problema della spazzatura stiamo messi abbastanza bene, ma possiamo fare di meglio. In alcune zone stiamo aumentando la raccolta differenziata e stiamo crescendo. La qualità non è sempre eccellente, ma stiamo facendo dei passi in avanti. Napoli è una città difficile e molto popolata dove le strade sono strette e non è semplicissimo. Di sicuro i miglioramenti ci sono. Il tema sicurezza ha tanti aspetti, ma Napoli è una città sicura. Rispetto alle altre città italiane, il numero di reati predatori è inferiore. Il problema c’è soprattutto di notte dove c’è anche il tema del presidio del territorio. I costi sono elevati per tenere gli agenti in strada di notte. Questo, però, non è solo un problema di Napoli, ma di tutte le città di Napoli. Uno degli obiettivi del 2026 è avere più strumenti per il presidio notturno delle strade. Abbiamo bisogno della polizia e dei carabinieri per strada. Noi stiamo facendo un grande investimento sulla videosorveglianza con 1200 telecamere in città. Il nostro obiettivo è arrivare a 1500 telecamere di ultima generazione. Questo determina anche un controllo importante. Tutti i reati che ci sono stati, anche quelli più efferati, abbiamo individuato i responsabili subito grazie al nostro sistema di videosorveglianza che funziona e che fa da deterrente per controllare".