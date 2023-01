UFFICIALE - Napoli-Cremonese, fermati 7 parcheggiatori abusivi, 7 sanzioni per droga, 1 denuncia e 1 daspo

Comunicato ufficiale della Questura di Napoli dopo la gara contro la Cremonese

Comunicato ufficiale della Questura di Napoli dopo la gara contro la Cremonese: "Ieri, nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura per l’ordine e la sicurezza pubblica nell'area dello stadio Maradona in occasione dell’incontro di calcio Napoli-Cremonese, gli agenti del Commissariato San Paolo, durante i servizi di filtraggio per l’accesso allo stadio, hanno sanzionato 7 persone sia per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale che per violazione del regolamento d’uso dell’impianto sportivo poiché trovate in possesso di sostanza stupefacente.