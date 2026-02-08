Il Napoli Femminile non si ferma più: terza vittoria di fila e Ternana ko!
Il Napoli Femminile non si ferma più! Terza vittoria di fila in campionato, 23 punti e 4º posto in classifica! Secco 3-1 contro il fanalino di coda della Ternana Woman: la doppietta di Carcassi e l'autogol di Schroffenegger regalano la vittoria casalinga alle ragazze allenate da mister Sassarini.
Dopo aver battuto in trasferta Sassuolo e Fiorentina, il Napoli Femminile annienta anche l'ultima in classifica e si conferma al quarto posto a 3 punti dalla Juventus e a 4 dall'Inter. Una stagione finora sicuramente da incorniciare!
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
