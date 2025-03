Napoli Femminile, Pettenuzzo: "Non facciamo calcoli, pronte per il Como"

Il Napoli Femminile si prepara alla delicata sfida di domenica pomeriggio contro il Como valevole per la quinta giornata del gruppo retrocessione di Serie A Femminile. Abbiamo ascoltato ai nostri microfoni la centrale di difesa del Napoli Tecla Pettenuzzo:

Domenica arriva il Como, una squadra che avete già battuto impedendone l'accesso ai play-off: sono andate in difficoltà con la Sampdoria, vostra diretta avversaria per la salvezza, come vi siete preparate per battere questo avversario?

"Sì, io credo che noi ce la possiamo giocare. Abbiamo lavorato tanto e stiamo cercando di andare sempre di più sul dettaglio, studiando anche la partita scorsa che abbiamo giocato contro di loro. Abbiamo cercato di concentrarci su tutti i piccoli dettagli e le varie situazioni che potrebbero arrivare. È vero che forse sono senza tanti obiettivi ma comunque credo che arriverà infuocato perché comunque vuole chiudere bene la stagione perciò sarà una bella partita".

Avete in mente di realizzare quanti più punti possibili prima della sfida salvezza con la Sampdoria che si giocherà qui a Napoli?

"L'obiettivo è di fare più punti possibili prima di arrivare perché li possiamo far noi ma li possono far loro quindi se riusciamo ad arrivare a quella partita con più punti possibili tanto meglio per noi. Grazie"