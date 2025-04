Napoli Femminile, Pettenuzzo: "C'è tanta pressione, non sappiamo cosa ci aspetta"

Il Napoli Femminile si prepara alla delicatissima sfida di domenica a pranzo contro la Sampdoria valevole per la penultima giornata del gruppo retrocessione di Serie A Femminile. Ai nostri microfoni ha parlato la centrale di difesa del Napoli Tecla Pettenuzzo:

Nel calcio i giudizi possono variare molto velocemente, un risultato, una sconfitta, un pareggio, dunque a prescindere dalla sfida con la Sampdoria com'è valutate la vostra stagione e il ritorno in Serie A? "Credo che quest'anno avremmo potuto raccogliere più punti perché siamo una bella squadra, abbiamo giocatrici individualmente forti. Forse nel corale quest'anno abbiamo peccato un pochino, perché non siamo riusciti a raccogliere secondo me quello che ci spettava".

E...adesso arriva la Sampdoria ed è anche l'ultima partita qui davanti ai vostri tifosi, la state preparando in maniera diversa rispetto alle altre? Percepite la pressione di una gara praticamente da dentro o fuori? "La pressione è inevitabile. Lo staff sta facendo di tutto per non farcela sentire e no, non la stiamo preparando in maniera diversa nel senso che come al solito ci stiamo concentrando tanto su di noi. La Sampdoria ha appena cambiato allenatore perciò non non sappiamo cosa ci dovremo aspettare".

Un messaggio ai tifosi per accoglierli qui all'ultima partita della stagione? "Sarà fondamentale, noi speriamo di vedervi in tanti di vedere tanti tifosi sugli spalti perché noi siamo cariche ma un tifoso in più ci dà una carica in più, quindi vi aspettiamo!".