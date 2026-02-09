Napoli brilla nel calcio femminile: la squadra della città (ma non di ADL) è quarta in Serie A

Non è più una sorpresa, ma una splendida realtà. Il Napoli Femminile continua a stupire e, a nove giornate dalla fine, si prende il quarto posto in Serie A, alle spalle soltanto delle corazzate Juventus Women, Inter Women e Roma Women. L’ultimo sigillo è il 3-1 rifilato alla Ternana neopromossa, terza vittoria consecutiva per una squadra in stato di grazia.

Come sottolinea il Corriere dello Sport, “solo applausi e riflettori sono per il Napoli Women che cala il tris e profuma d’Europa”. Un risultato che vale doppio se si considera l’autonomia societaria rispetto al club maschile. Il quotidiano avverte: “Un profumo che non deve ubriacare ma stimolare l’impresa”. Ora lo sguardo va avanti: la prossima giornata metterà alla prova l’orgoglio “sfascia-pronostici”, con un calendario che potrebbe rimescolare la vetta. Ma intanto Napoli sogna, con merito.