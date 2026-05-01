Napoli Women da sogno! Domani arriva la Juventus: a Cercola per la Champions

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Domani va in scena uno degli scontri diretti più importanti della stagione della Serie A Women: con una vittoria, il Napoli sognerebbe la Champions League!

Domani va in scena uno degli scontri diretti più attesi della stagione di Serie A Women 2025-26. Il Napoli Women ospita la Juventus in una gara che vale molto più di tre punti: le azzurre, quarte in classifica con 30 punti, potrebbero superare le bianconere, ferme al terzo posto a quota 32. Una vittoria proietterebbe il Napoli Women direttamente nella zona qualificazione alla UEFA Women's Champions League, traguardo che fino a pochi mesi fa sembrava fantascienza per una squadra che nelle ultime due stagioni aveva lottato per la sopravvivenza in Serie A.

Napoli Women, stagione clamorosa: la stella Fløe e il sogno europeo

La storia del Napoli Women in questa stagione è clamorosa. Dopo due annate consecutive passate a combattere per la salvezza — con tanto di spareggi — le azzurre si sono trasformate in una delle sorprese più belle. Merito di un gioco ritrovato, di un gruppo coeso e soprattutto di Cecilie Fløe: la danese è la stella, autrice di 9 gol in campionato e 13 complessivi, con una tripletta devastante nell'ultima vittoria casalinga per 4-1 sul Genoa. Due pareggi di alto livello — sui campi di Roma e Inter — e una solidità mentale rendono questo Napoli Women una squadra credibile per le posizioni europee.

Napoli Women-Juventus, scontro diretto per la Champions: le ultime due giornate decidono tutto

La matematica è semplice: una vittoria domani porterebbe il Napoli Women a 33 punti, un punto sopra alla Juventus, con il sorpasso che dipenderebbe dagli scontri diretti. Un risultato storico, che permetterebbe alle azzurre di giocarsi le ultime due giornate con il vantaggio di essere nella zona Champions. La Juventus, dal canto suo, non può permettersi passi falsi: perdere significherebbe complicare seriamente il proprio percorso europeo. Domani, quindi, non è solo una partita: è una finale anticipata di una stagione che per il Napoli Women ha già del clamoroso, qualunque cosa accada!