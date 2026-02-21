Il Napoli Women non va oltre il pari con il Parma: a Cercola finisce 0-0

Non va oltre il pari il Napoli Women nella gara contro il Parma Calcio Women chiudendo sullo 0-0 allo stadio “Giuseppe Piccolo”, valida per la quarta giornata del girone di ritorno della Serie A Femminile 2025/26.

La formazione partenopea ha approcciato la gara con maggiore aggressività nei primi minuti, ma le gialloblù hanno risposto con ordine e compattezza difensiva, cercando di rendersi pericolose in contropiede. La prima frazione si è sviluppata su ritmi equilibrati e si è conclusa senza particolari occasioni da rete. Nella ripresa il Parma è cresciuto progressivamente, mostrando una manovra più fluida e costruita soprattutto a partire dall’impostazione di Uffren, con Distefano e Leskinen pronte a sfruttare gli spazi in velocità. Nel finale è il Napoli a tentare l’assalto decisivo, ma la retroguardia emiliana regge con autorità.

Un punto comunque positivo per le ragazze di mister Sassarini che aumentano a 4 il numero di risultati positivi e mantengono invariato il distacco dalla Lazio che ha pareggiato con il Milan per 2-2. Nella prossima gara infatti, le azzurre sfideranno proprio le biancocelesti a Cercola, per provare ad allontanare il quinto posto. Con la pausa che inizierà a breve, l'appuntamento è direttamente per il 14 aprile alle ore 15:00!