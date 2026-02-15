Continua a stupire il Napoli Women: fermata anche la Roma capolista!

vedi letture

Non smette di stupire il Napoli Women! Nella gara numero 14 del campionato di Serie A Femminile, le ragazze allenate da mister Sassarini fermano e pareggiano per 2-2 contro la Roma capolista. Una gara iniziata in salita con il doppio svantaggio: prima la rete di Brennskag-Dorsin, poi il raddoppio di Giugliano. Ma le azzurre non si arrendono e in dieci minuti riacciuffano i padroni di casa: Banusic sale in cattedra e con una doppietta pareggia i conti.

Nella ripresa la Roma prova a tornare in vantaggio ma il Napoli si difende bene e porta a casa un punto d'oro: sono 24 adesso i punti in classifica, a -9 dalla Roma capolista e a più 1 sulla Lazio.