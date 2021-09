16 settembre 1984, Maradona esordisce in serie A in maglia azzurra

Il 16 settembre 1984 Diego Armando Maradona esordisce in serie A con la maglia del Napoli. Approdato in estate alla squadra partenopea (per 13 miliardi e mezzo di lire dal Barcellona), intorno all'argentino c'erano da subito grandi aspettative. Quel giorno però nella partita in trasferta contro il Verona arrivò un ko, 3-1 (i gialloblù di Bagnòli avrebbero poi vinto lo scudetto). Maradona, in quella stagione, realizzò 14 reti in campionato, ma la squadra all'epoca allenata da Rino Marchesi si piazzò solo all'ottavo posto.