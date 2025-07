Prima pagina La Gazzetta dello Sport: "Inter spenta e Lautaro accusa"

vedi letture

"Lautaro accusa" è il titolo con cui si apre l'odierna edizione de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola in merito alle parole del capitano dell'Inter dopo la sconfitta e l'eliminazione dal Mondiale per Club per mano della Fluminense. "Chi non ha voglia di restare qui, se ne vada" ha detto l'argentino nel post partita. E poi sono arrivate le parole di Marotta: "Il capitano si riferisce a Calhanoglu".

Lautaro ha anche chiarito che non si riferiva a nessuno in particolare, ma sicuramente a qualcuno in zona Istanbul saranno fischiate le orecchie. Questa nuova Inter comunque, si legge su La Gazzetta dello Sport, rimane formato Lautaro e ha comunque riscoperto se stessa, ha iniziato a scacciare gli incubi di Monaco.