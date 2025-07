Prima pagina Tuttosport: "Napoli, ecco Lang: intesa con l'asso del Psv"

vedi letture

È il giorno di Real Madrid-Juventus. All'Hard Rock Stadium di Miami le due squadre si sfideranno per la 22ª volta nella loro storia per un posto tra le migliori otto del Mondiale per Club, con la vincente che sfiderà una tra Borussia Dortmund e Monterrey.

Dopo il ko subito dall’Inter contro il Fluminense, battuta ieri sera per 2-0 grazie alle reti ad inizio gara di Cano e sul finale di Hercules, sono i bianconeri l’unica squadra rimasta della Serie A nel torneo oltreoceano. Nella notte ha parlato Tudor e l'edizione odierna di Tuttosport apre proprio con le sue parole: "Voglio una Juve Real. [...] Abbiamo avuto troppo rispetto del City, stavolta giochiamocela! Possiamo batterli".

"Napoli, ecco Lang: intesa con l'asso del Psv" si legge in basso quando si parla di altre squadre e di mercato.