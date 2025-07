Ufficiale Insigne diventa svincolato: risolto il contratto col Toronto con un anno d'anticipo

Lorenzo Insigne ha ufficialmente chiuso la sua avventura in Canada. L’ex capitano del Napoli ha rescisso il contratto con il Toronto FC, ponendo fine a un’esperienza durata tre stagioni in MLS, che si è conclusa con un anno d’anticipo rispetto alla scadenza fissata per il 2026. Arrivato tra grandi aspettative nell’estate 2022, Insigne non è riuscito a replicare il successo del connazionale Sebastian Giovinco, lasciando il Canada con un bilancio piuttosto modesto: 76 presenze, 19 gol e 16 assist. Numeri che, pur dignitosi, non rispecchiano le attese generate dal suo arrivo come Designated Player.

Le difficoltà di adattamento alla cultura nordamericana e al calcio della Major League hanno probabilmente influito sul suo rendimento, limitandone l’impatto. Adesso, a 33 anni, Insigne si ritrova svincolato e con il desiderio di rimettersi in gioco in Europa, possibilmente in Italia. A gennaio si era parlato con insistenza di un ritorno in Serie A, con la Fiorentina tra le destinazioni più interessate, ma l’affare non si è concretizzato. Nelle prossime settimane sarà più chiaro quale sarà il nuovo capitolo della carriera del fantasista napoletano, che punta a ritrovare brillantezza e centralità in un progetto tecnico più adatto alle sue caratteristiche.