Nunez fa sognare, Lucca non scalda: ecco chi fa al caso del Napoli

Le narrative hanno sempre fatto parte del calciomercato di tutte le squadre. In tutte le sessioni c'è chi sogna, spera che quel determinato calciatore arrivi nella propria squadra per aumentare le possibilità di vittoria. Questo è quello che sta accadendo a Napoli dopo aver sentito di una possibilità di poter vedere arrivare l'ennesimo attaccante uruguaiano a Napoli dal nome di Darwin Nunez. Nonostante l'attaccante in quel di Liverpool non abbia fatto bene: 95 partite in Premier League e solo 25 reti con 16 assist all'attivo. Troppo poco per chi è arrivato come risposta all'arrivo di Haaland al City per 100 milioni di euro dal Benfica dove aveva impressionato tutti.

Discorso completamente diverso per Lorenzo Lucca, ragazzo che si è messo in mostra questa stagione con l'Udinese, ma nel complesso in Serie A in due anni ha messo a segno 20 reti con 6 assist. L'attaccante italiano prima di approdare in Friuli ha prima fatto la "gavetta" in Serie B al Pisa attirando l'attenzione di in club come l'Ajax, dove però non ha trovato i presupposti per diventarne il leader vero. Esperienze che hanno sicuramente formato il giocatore interessante di oggi, tanto da far attirare l'attenzione del Napoli campione d'Italia in cerca del suo vice-Lukaku. Il club dovrà fare la scelta giusta, sia per il presente, ma anche per il futuro.

Il paragone tra lo status dei due bomber è praticamente impossibile da poter fare. L'attaccante sudamericano dalla sua parte possiede già l'esperienza di una Champions giocata per la vittoria, mentre se mettiamo i piedi in campo c'è da fare i conti con il suo essere spietato sotto porta se messo in condizione di poter attaccare l'area di rigore. Tutto questo spiega anche perchè il Liverpool lo valuta 70 milioni un prezzo troppo alto per tutti, ma su cui il Napoli tratta ancora ad oltranza.

Invece Lorenzo Lucca tiene banco per la sua valutazione alta, ma non impossibile da trattare (40 milioni) assieme al suo modo di giocare che potrebbe davvero favorire il gioco di mister Antonio Conte. Un giocatore di stazza, ma dotato di una grande tecnica in costruzione della manovra cosa su cui gli azzurri con Lukaku hanno costruito la vittoria del campionato. L'esperienza non gioca a suo favore, la grande piazza potrebbe essere un problema, ma ora la palla passa al Napoli nella scelta del suo bomber del futuro.