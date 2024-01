6 diffidati contro la Salernitana: cosa succede in vista della Supercoppa?

Essendo prevista la Supercoppa a cavallo della successiva sfida di campionato contro la Lazio, cosa succede se nel derby viene ammonito uno dei diffidati?

Nel match di sabato contro la Salernitana, in programma alle ore 15:00 allo Stadio Diego Armando Maradona, il Napoli scenderà in campo con cinque calciatori diffidati (il sesto è Mazzocchi, che sarà out a causa dell'espulsione rimediata a Torino). Essendo prevista la Supercoppa (18 gennaio) a cavallo della successiva sfida di campionato contro la Lazio (28 gennaio), cosa succede se nel derby viene ammonito uno dei diffidati?

Il regolamento della Supercoppa 2024 parla chiaro: un calciatore espulso o diffidato e ammonito nella gara antecedente a quella della Supercoppa, salterà per squalifica il turno successivo di Serie A, e non la partita del torneo saudita.

Buone notizie dunque per gli azzurri, che si trovano già in emergenza a causa di infortuni e partenze per la Coppa d'Africa, e non dovranno quindi rischiare di perdere altri pezzi. Il match di Supercoppa 2024 tra Napoli e Fiorentina è in programma alle ore 20:00, allo stadio Al-Awwal Park (Riyadh, Arabia Saudita). Questa partita costituisce la semifinale del torneo (dall'altro lato Inter contro Lazio), e non è previsto un incontro di ritorno, si deciderà quindi direttamente chi accederà alla finale.