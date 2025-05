Prima pagina Corriere dello Sport: "Napoli, una difesa da record"

"Vamos!" scrive il Corriere dello Sport in apertura quest'oggi in vista della sfida di ritorno delle semifinali di Champions League tra Inter e Barcellona in programma questa sera a San Siro. Si riparte dal 3-3 dell'andata. Torna Lautaro Martinez, recupero in tempi record dopo l'infortunio di una settimana fa. Orgoglio Inzaghi: "Lavoriamo per vivere emozioni forti". Pavard si arrende, confermato Bisseck in difesa. Trappola per Yamal, Lewandowski in panchina nel Barça. Incasso da 14 milioni.

La carica azzurra - Si parla anche della lotta Scudetto con il Napoli che viaggia verso il quarto titolo con 3 punti di vantaggio sull'Inter, grazie anche al bunker difensivo di Antonio Conte: "Napoli, una difesa record", sottolinea il quotidiano in prima pagina quest'oggi.