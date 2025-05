Prima pagina Tuttosport: "Lautaro, serve la magia. La Juve crede alla Champions"

"Lautaro, serve la magia" scrive Tuttosport in prima pagina quest'oggi. Alle 21 a San Siro c'è Inter-Barcellona, semifinale di ritorno di Champions League. Recupero lampo del Toro dopo l'infortunio nel 3-3 dell'andata: Inzaghi ha bisogno del capitano per una notte da leggenda. Nella storia nerazzurra solo Herrera ha portato per almeno due volte l'Inter in finale di Champions. Pavard ko: c'è Bisseck. L'incubo Yamal.

I bianconeri - "Juve Champions: 'Noi ci crediamo'", scrive il quotidiano nel suo taglio alto odierno. Il pari di Bologna aumenta la fiducia: con la Lazio senza paura. Il metodo Tudor ha convinto e rianimato e il gruppo: la bagarre per il quarto posto non spaventa malgrado infortuni (Cambiaso ko fino al Mondiale per Club) e flop di mercato. Sprint Vlahovic per Roma.