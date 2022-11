64 giorni senza Kvaratskhelia

1 novembre e 4 gennaio, questo l'intervallo tra l'ultima partita di Kvaratskhelia e la prossima, altri imprevisti permettendo. 64 giorni di astinenza

1 novembre e 4 gennaio, questo l'intervallo tra l'ultima partita di Kvaratskhelia e la prossima, altri imprevisti permettendo. 64 giorni di astinenza dal 77 azzurro, un vero e proprio dispiacere per gli amanti del calcio, non solo per i tifosi. L'assenza del georgiano è un peso per ciò che mancherà e non per la finalità legata al risultato dato che la rosa è profonda. Ma Kvara illumina la scena e questi due mesi peseranno...