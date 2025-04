A Napoli sentiremo parlare a lungo di questi due giocatori di Italiano

Sentiremo spesso parlare in futuro - e stiamo leggendo i loro nomi già adesso - di Beukema e Ferguson, due dei pilastri del Bologna di Vincenzo Italiano che lunedì affronterà il Napoli allo stadio Dall'Ara per il posticipo del 31esimo turno del campionato italiano. Il difensore è in cima alla lista del club azzurro per la prossima stagione, quando servirà l’arrivo almeno di due centrali.

Uno sarà Marianucci dell’Empoli, l’altro potrebbe essere proprio Beukema. Nei giorni scorsi è emerso anche un altro nome, un altro calciatore del Bologna, vale a dire Ferguson, appena rientrato da un infortunio e subito titolare. Per molti quotidiani, è lui il nome scelto dal Napoli qualora dovesse partire Anguissa in estate. Lo ha confermato proprio oggi anche il suo procuratore. Due calciatori dei tanti attorno a cui ruoterà il mercato del Napoli. Che è già cominciato da settimane, anche se l’estate è ancora lontanissima.