Ag. Ferguson: "Gli piacerebbe giocare al Napoli! C'è stato un contatto, vi racconto"

vedi letture

A Stile TV, nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra”, è intervenuto Bill McMurdo, agente di Lewis Ferguson, che si è soffermato anche sull'interesse del Napoli: “Le accademie scozzesi stanno incoraggiando la crescita di giocatori interessanti e così come Gilmour e McTominay, anche Ferguson è stato protagonista di una grande crescita in Italia.

Ferguson mi ha detto che adora l’Italia sta benissimo qui tanto che non immagina un futuro in un posto diverso dall’Italia. Pensate che anche dopo il campionato, le vacanze estive vuole trascorrerle in Italia. Il suo futuro quindi è in Italia. Se sarà al Napoli, all’Inter, alla Juve o anche al Bologna dove sta benissimo, ancora non lo sappiamo. Però, se si dovesse muovere per un big, sarebbe una big italiana.

Non so se il Napoli abbia un interesse per lui, ma è vero il contrario: lui avrebbe interesse a giocare nel Napoli. Ma, niente di diverso da quello che potrebbe valere per qualsiasi calciatore del Mondo poiché Napoli è un grande club ha una grande storia e qualsiasi giocatore vorrebbe giocare a Napoli.

C’è stato un contatto in passato col Napoli, ma non risale all’anno scorso.

Il rapporto tra Ferguson e Italiano? Il ragazzo è molto contento del rapporto instaurato con Italiano. Ferguson è un professionista, ha instaurato un buon rapporto con ogni allenatore. Ma, il feeling con Thiago Motta era molto stretto e costruire subito un buon rapporto con Italiano non era scontato. Ritengo che Italiano sia un top coach.

E’ vero che l’allenatore ha un ruolo fondamentale nella crescita di un giocatore, ma sono importanti anche altre cose come la città dove andrai a vivere, le ambizioni del club per cui sono tante le valutazioni che si faranno sulla prossima scelta.

Io sarò allo stadio lunedì per Bologna-Napoli, ma attenzione perchè il Bologna giocherà la partita della vita per andare in Champions. Adesso la squadra è in fiducia, è davvero difficile battere questo Bologna.

Obiettivo coppa Italia per il Bologna? Non è l’Inter o il Milan che fa paura al Bologna perchè la squadra è in fiducia, non hanno paura di nessuno perchè sono convinti che nei 90 minuti possono batterle tutte. Bisogna archiviare la pratica Empoli e poi la concentrazione sarà massima per vincere la coppa Italia. Magari il Bologna vincesse la coppa Italia e il Napoli lo scudetto”.