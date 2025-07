Lucca è il terzo centravanti più costoso della storia del Napoli: la classifica

vedi letture

Lorenzo Lucca ieri è diventato ufficialmente un giocatore del Napoli: l'attaccante italiano si è unito al ritiro degli azzurri a Dimaro Folgarida e sarà un tassello importante della prossima stagione, dovendo essere la prima riserva di Lukaku e in alcuni casi potrebbe anche giocare in coppia con lui. Il Napoli per acquistare Lucca verserà 35 milioni di euro nelle casse dell'Udinese: 9 milioni per il prestito fino al 2025/26 ed altri 26 il prossimo anno per l'obbligo di riscatto, più eventuali bonus.

Dunque un investimento importante quello degli azzurri: come riporta Transfermarkt.it, Lucca è il terzo centravanti più pagato nella storia del Napoli. Lo precedono soltanto gli acquisti di Victor Osimhen, la cui operazione nel 2020/21 costò 79 milioni di euro complessivi, e di Gonzalo Higuain che arrivò dal Real Madrid nella stagione 2013/14 per 39 milioni di euro.

Di seguito la classifica dei 10 centravanti più pagati dal Napoli:

1 - Victor Osimhen dal Lille per 79 milioni di euro

2 - Gonzalo Higuain dal Real Madrid per 39 milioni di euro

3 - Lorenzo Lucca dal'Udinese per 35 milioni di euro

4 - Giacomo Raspadori dal Sassuolo per 33 milioni di euro

5 - Arek Milik dall'Ajax per 32 milioni di euro

6 - Romelu Lukaku dal Chelsea per 30 milioni di euro

7- Leonardo Pavoletti dal Genoa per 18 milioni di euro

8 - Fabio Quagliarella dall'Udinese per 18 milioni di euro

9 - Edinson Cavani dal Palermo per 17 milioni di euro

10 - Andrea Petagna dalla Spal per 16.6 milioni di euro