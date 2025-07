Prima pagina Tuttosport: "Juve, ecco i miilioni per Sancho. E Osimhen va al Gala..."

È Jadon Sancho l’obiettivo dichiarato, e la Juventus prepara l’assalto. Lo riferisce Tuttosport, che apre la prima pagina odierna con il titolo: “Juve, ecco i milioni per Sancho”. I bianconeri attendono di incassare due operazioni in uscita che potrebbero sbloccare definitivamente la trattativa con il Manchester United. Da un lato, Mbangula è vicino al trasferimento al Werder Brema, pronto a mettere sul piatto 13 milioni di euro. Dall’altro, Timothy Weah è destinato al Marsiglia, che verserà 15 milioni per l’americano.

Non solo Juventus: anche Napoli e Roma si muovono con decisione sul mercato. Tuttosport dedica spazio alle due big italiane con il titolo: “Osimhen al Gala. Gasp, ecco Wesley”. Per l’attaccante nigeriano, il club partenopeo ha trovato l’accordo con il Galatasaray: operazione da 75 milioni di euro complessivi, pagabili in due anni. Un addio pesante, ma utile a finanziare le prossime mosse in entrata.